Kevin De Bruyne è un nuovo giocatore del Napoli e il belga, subito dopo l'annuncio ufficiale del club e di De Laurentiis, ha rilasciato le prime parole in azzurro ai canali social del club campione d'Italia: "Ciao tifosi del Napoli, voglio dirvi che non vedo l'ora di unirmi alla squadra. So quanto voi supportiate in ogni occasione la squadra, dunque a presto e forza Napoli".