L'agente di Kevin Malcuit, Bruno Satin, allontana le voci di mercato relative al suo assistito. "Kevin ora sta al 100%, vuole prendersi il posto dopo aver risentito di qualche problema alla fine del ritiro di Dimaro - ha spiegato a Radio Kiss Kiss Napoli -. È carico, positivo per rientrare in squadra". "PSG? In questo periodo di mercato si ascolta di tutto, un sacco di cavolate - ha aggiunto -. Il PSG cercava un terzino destro proveniente da un vivaio francese e qualcuno ha inserito il suo nome nella shortlist, ma non c’è mai stata trattativa".