Napoli, l'indizio sul futuro di Lobotka

Uno dei segreti di Pulcinella del Napoli. Tutti ormai sanno quanto sia importante Stanislav Lobotka per il gioco dei partenopei. Dopo un inizio a rilento, lo slovacco ha trovato la sua collocazione in campo con Spalletti e da qual momento è diventato uno dei migliori nel suo ruolo. Motivo per cui è considerato tra gli incedibili. E, a sentire le sue parole rilasciate a Dazn, il centrocampista non ha intenzione di fare le valige a breve. Anzi si è già posto un obiettivo per il prossimo anno: "Cosa posso migliorare fuori dal campo? Sicuramente il mio italiano! Ci sto provando e sto facendo progressi. È vero che nei primi due anni non ho imparato molto, ma ora mi sento più sicuro. L'anno prossimo voglio anche fare interviste in italiano"