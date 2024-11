NAPOLI-KVARA, NESSUN PASSO AVANTI SUL RINNOVO

Mentre aumento la voci su un interessamento da parte di Psg e Barcellona, Napoli e Kvaratskhelia non hanno ancora trovato l'accordo sul rinnovo di contratto. Dopo l'incontro di inizio mese, le parti restano sulle loro posizioni: da una parte il club non vuole andare oltre i quasi sei milioni di euro bonus compresi, dall'altra il giocatore ne vuole otto. Senza considerare le commissioni dell'agente. Si potrebbe trattare sulla clausola, ma finora non ci sono novità. Lo riferisce Sky.