Il Napoli spinge per Fernando Llorente. Secondo quanto riferisce Firenzeviola.it il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha pranzato a Firenze - dove la squadra di Ancelotti è impegnata nell'anticipo delle 20.45 - con Franck Trimboli, intermediario dell'attaccante. De Laurentiis punta dunque forte sullo spagnolo, attualmente svincolato, viste anche le difficoltà ad arrivare a Mauro Icardi (l'argentino vuole rimanere in nerazzurro e sarebbe disposto a partire solo per vestire la maglia della Juventus).