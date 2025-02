Napoli, il retroscena sul mancato arrivo di Zhegrova

Dopo la cessione di Kvaratskhelia il Napoli ha cercato un rinforzo sugli esterni. Sono stati diversi i profili sondati prima che la scelta, probabilmente per difficoltà nate sulle alternative, ricadesse su Noah Okafor. Tra i nomi in lista per il post Kvara c'era sicuramente Edon Zhegrova, ala classe '99 del Lille. L'attaccante kosovaro ha rilasciato un'intervista all'Equipe in cui ha parlato anche della possibilità avuta nel mercato invernale di trasferirsi al Napoli: secondo la ricostruzione di Zhegrova sarebbe stato il Lille a impedire la sua partenza a gennaio. I partenopei però potrebbero tornare alla carica in estate, quando il 25enne potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo una vera e propria occasione a 12 mesi dalla scadenza del contratto: "Ho già comunicato al presidente che non rinnoverò. Deciderò il mio futuro al termine del campionato".