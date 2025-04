"Ha detto che il nostro club rimarrà per sempre nel suo cuore. Ma ciò non vuol dire che se ne andrà. Vogliamo tenerlo con noi". Così il vice-presidente del Galatasaray, İbrahim Hatipoğlu, in merito al futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano, adesso tesserato con i turchi ma di proprietà del Napoli, è anche uno degli obiettivi della Juventus.