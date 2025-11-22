Napoli, il ds Manna: "Siamo uniti, Conte ha lanciato un segnale d'allarme"

"C'è stata troppa enfasi, troppe cose strumentalizzate. La squadra ha lavorato tanto e bene nella sosta. Ci siamo ritrovati giovedì, i confronti ci sono sempre, anche dopo le vittorie". Così il ds del Napoli Giovanni Manna a Sky prima della sfida casalinga contro l'Atalanta. "Strumentalizzazioni? Tante voci, dimissioni di Conte, confronto con la società. Normale ci sia un confronto - ha proseguito - Il mister ha lanciato un segnale d'allarme per alzare l'asticella e richiamare all’attenzione tutti. Siamo stati sempre uniti, il nostro è un gruppo di ragazzi seri". E ancora a Dazn sullo sfogo di Conte post Bologna: "Intanto il presidente si è esposto subito lunedì sera perché c'erano troppe voci sbagliate, troppe strumentalizzazioni, troppa enfasi in una situazione in cui abbiamo perso una partita, facendo una partita non da Napoli. E questo noi non lo accettiamo. Il mister ha alzato i toni, com'è giusto che sia, a suo modo perché Conte è una persona vera e se ha qualcosa da dire la dice".