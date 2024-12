Napoli, il ds Manna: "Lorenzo Pellegrini? Solo suggestioni, ma vigili sul mercato"

"Lorenzo Pellegrini? E' un calciatore di un'altra squadra, in questo momento sono solo suggestioni giornalistiche. Ogni giorno esce un nome diverso, scambi eccezionali. In questo momento siamo concentrati soltanto sul campo e sui nostri giocatori". Così il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Genoa. Sul possibile sostituto dell'infortunato Buongiorno. "L'infortunio di Buongiorno è sicuramente un tema. L'idea di andare a prendere un sostituto implica diverse valutazioni - ha aggiunto - se prendiamo un giovane, dobbiamo considerare che ci vorranno sei mesi per farlo crescere e non lo ritroveremo pronto l'anno prossimo. Se invece optiamo per un nome importante, lo inseriamo subito in squadra. Gennaio è sempre un mercato molto particolare, sicuramente se ci saranno delle opportunità che ci migliorano per questi sei mesi e per il futuro le andremo a cogliere". Infine sui rinnovi. "Stiamo lavorando sui rinnovi di Meret, Olivera e su altri calciatori. Siamo in fase di elaborazione, come è giusto che siamo fiduciosi e ottimisti. I giocatori hanno la volontà di restare al Napoli e di continuare questo percorso", ha concluso Manna.