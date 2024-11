Il Napoli potrebbe accogliere un rinforzo in difesa già a gennaio. Nel mirino è finito il giapponese Ko Itakura del Borussia Moenchengladbach. In scadenza nel 2026, Itakura potrebbe essere il rinforzo chiesto da Conte per gli azzurri, anche considerato il fatto di avere ancora libero uno slot per gli extracomunitari. Lo riferisce Tuttomercatoweb.