Napoli, Giuntoli: "Non siamo ottimisti su Ounahi. Osimhen? Sono tutti incedibili"

"Non siamo ottimisti su Ounahi". Così il ds del Napoli Cristiano Giuntoli in esclusiva a Mediaset sul centrocampista marocchino rivelazione del Mondiale, di proprietà dell'Angers, obiettivo di mercato del club azzurro per l'estate. "Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano - ha proseguito Giuntoli - Osimhen vale 100 milioni? In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi. È un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi".