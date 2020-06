Napoli, Gattuso e il rinnovo con Mendes in regia

Alla mezzanotte di oggi Gennaro Gattuso sarà ufficialmente l'allenatore del Napoli anche per la prossima stagione. Il club di De Laurentiis non eserciterà, infatti, l'opzione, contenuta nella clausola unilaterale che avrebbe permesso alla società di liberarsi del tecnico paganzo una penale di 700mila euro. Nell'ultimo fine settimana, racconta Il Mattino, ci sono state telefonate con l'agente del tecnico, Il potentissimo Jorge Mendes, per un rinnovo del contratto fino al 2023.