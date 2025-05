Napoli: fari puntati su Garnacho e Lee Kang-in

In attesa di novità ufficiali sul fronte Conte e De Bruyne, in casa Napoli si continua a lavorare per rinforzare la rosa. Stando a Calciomercato.com, dopo i tentativi andati a vuoto a gennaio, Giovanni Manna avrebbe riattivato i contatti per Alejandro Garnacho, ala in uscita dal Manchester United e nel mirino anche del Milan. Sempre per quanto riguarda gli esterni offensivi, gli azzurri poi starebbero sondando il terreno anche per Lee Kang-in, nazionale coreano che non ha ancora raggiunto un'intesa per il rinnovo col Psg.