Juventus, due club di Premier vogliono Nico Gonzalez: la risposta dell'argentino

Nico Gonzalez ha ritrovato il gol in Juventus-Monza a distanza di 4 mesi dall'ultima rete. L'argentino spera in un gran finale di stagione per parzialmente far ricredere i tifosi bianconeri delusi per il suo rendimento nella sua prima annata a Torino. La cifra prevista per il riscatto sarà coperta interamente con gli introiti derivanti dall'eventuale qualificazione alla prossima Champions League, scrive Tuttosport. Nonostante l'ex Fiorentina non abbia vissuto una stagione esaltante, in Premier League hanno messo gli occhi su di lui. Il Brighton e il Tottenham lo hanno sondato, ma le intenzioni di Nico Gonzalez per il futuro sono chiare: vuole restare alla Juventus e dimostrare le sue qualità, prima nel Mondiale per Club che potrete seguire su Mediaset dal 14 giugno al 13 luglio e poi nel 2025/2026 con l'obiettivo di conquistare il suo primo trofeo in bianconero.