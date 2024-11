Secondo il Mattino, la priorietà di Antonio Conte nel mercato di gennaio è in difesa. Il Napoli spera di vendere Juan Jesus, in scadenza a giugno, per poi rinforzarsi, la lista degli osservati è molto lunga: Francesco Pio Esposito (allo Spezia ma di proprietà dell'Inter), Kiwior (ma l'Arsenal vuole cederlo solo a titolo definitivo), Hato (Ajax), Antonio Silva (Benfica, piace anche alla Juventus), Dorgu (il Lecce lo valuta quasi 40 milioni) e Campos (Monaco).