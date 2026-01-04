Napoli, Conte: "Mercato? Non ne parlo, l'anno scorso..."

"Non tocchiamo l'argomento mercato, l'anno scorso ho detto 'non facciamo danni' ed è stato dato via Kvaratshkelia quindi porta pure sfiga". Così Antonio Conte, con una battuta, ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio-Napoli. "C'è chi si deve occupare di questo che sa qual è il mio pensiero - ha proseguito l'allenatore -. È sotto gli occhi di tutti con chi lo stiamo facendo, chi potrà recuperare e chi farà fatica a recuperare. Io poi devo fare l'allenatore e devo ottimizzare le risorse che mi vengono date. La richiesta nei miei confronti è sempre altissima, cercherò insieme ai ragazzi di fare sempre del nostro meglio".