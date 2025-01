A sorpresa sarà Philip Billing il rinforzo del Napoli per il centrocampo. Niente da fare quindi per Cesare Casadei. Gli azzurri hanno praticamente chiuso l'accordo con il Bournemouth sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 9 milioni di euro. In questi minuti si stanno definendo gli ultimi dettagli.