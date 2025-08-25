Napoli, anche il Cagliari bussa per Cheddira

A pochi giorni dal gong del mercato Walid Cheddira è ancora alla ricerca di una sistemazione. L'attaccante del Napoli piace da tempo all'Udinese, ma nelle ultime ore anche il Cagliari si sarebbe fatto sotto come riferito da Alfredo Pedullà.
