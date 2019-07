Carlo Ancelotti, intervistato da Tv Luna, ha parlato della trattativa per James Rodriguez: "Non mi risulta che sia dell'Atletico Madrid, personalmente non sono molto attento perché il 99% delle notizie di mercato sono false. Credo che la trattativa sia ancora aperta, ma non è l'unica. In alcuni casi le trattative non sono facili perché magari il calciatore non vuole venire, perché non si trova l'accordo con la società, per problemi con gli agenti. Siamo molto vicini all'arrivo di Elmas e spero che si concluda in fretta. È un calciatore molto interessante, siamo ai dettagli e speriamo che arrivi qui a Dimaro prima della nostra partenza dal Trentino".