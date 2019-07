Napoli, Ancelotti: "Icardi grande centravanti, ma Milik è più completo"

Al termine del test con la Cremonese, Carlo Ancelotti ha fatto il punto sul mercato e ha parlato di Mauro Icardi. "Ho sempre avuto grandi centravanti in carriera, da Inzaghi a Ibra. Icardi è un grande centravanti come Milik. Il polacco, però, è più completo anche se l’argentino finalizza di più dentro l’area - ha spiegato a il tecnico del Napoli a TV Luna - Il 31 agosto tiriamo la riga e saremo tutti contenti".

Mentre da un lato continua a sognare James Rodriguez ( “un giocatore che sappia giocare nella sua posizione può aiutarci molto nella finalizzazione diretta o nei passaggi filtranti per gli attaccanti”), Ancelotti si gode l'ultimo arrivato in casa Napoli, Elmas. “E' un acquisto fortemente voluto dallo staff tecnico e la società - ha spiegato -. Lo conosciamo molto bene perché l’abbiamo visto tante volte. Mi aspetto che migliori la qualità del nostro centrocampo che è un centrocampo di altissimo livello. Siamo ben ben coperti in quelle posizioni, con calciatori che che possono ricoprire più ruoli”. Promosso anche Gaetano. “Nella rosa ci può stare. È un ragazzo intelligente e ha dimostrato di essere a suo agio in questa posizione. Credo che resterà con noi. Poi è napoletano e questo di dà un senso di appartenenza che ti fa dare qualcosa in più”.