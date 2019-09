Stando a quanto riporta Il Mattino, in casa Napoli oltre ai rinnovi di Mertens e Callejon si discute anche di quello di Allan, che avrebbe mandato in avanscoperta i suoi agenti per discutere del prolungamento con il club azzurro. Dopo il no estivo di De Laurentiis ai 65 milioni del Psg, dove avrebbe guadagnato 8 milioni netti all'anno, il brasiliano spingerebbe per un consistente adeguamento verso l'alto del suo attuale ingaggio.