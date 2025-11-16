Napoli, a gennaio tentativo per Mainoo

La stagione che doveva essere quella giusta per la consacrazione di Kobbie Mainoo si sta rivelando deludente e il giocatore non sta trovando lo spazio desiderato. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Mainoo sarebbe pronto a chiedere la cessione a gennaio, con alcuni club interessati alla sua situazione. Tra questi c'è sicuramente il Napoli, già da tempo sulle tracce del giocatore e sempre più convinto di fare un tentativo per portarlo in Italia già nel mercato di gennaio, a maggior ragione dopo gli infortuni di De Bruyne e Anguissa.