Nainggolan resta, Kumbulla è vicino: ecco la nuova Inter

Troppi i circa 20 milioni per acquistarlo, così come i più di 4 all'anno per lo stipendio. Piazzare Ninggolan, per l'Inter, non è un'impresa semplicissima. Ecco allora un'ipotesi molto probabile: tenersi il Ninja e inserirlo nei meccanismi del centrocampo di Conte. Un'impresa non certo complicata viste le caratterisiche del belga che sarebbe perfetto nel ruolo di incursore di metà campo, un classico nel calcio contiano.