Sassuolo: ufficiale il difensore Idzes dal Venezia

Il Sassuolo ha acquistato a titolo definitivo dal Venezia il difensore Jay Idzes, classe 2000. "Idzes è un calciatore olandese naturalizzato indonesiano, cresciuto nel settore giovanile del PSV Eindhoven. Dopo la formazione nelle giovanili in Olanda, esordisce tra i professionisti con la maglia del Go Ahead Eagles, con cui colleziona 93 presenze e 3 reti in tre stagioni. Nel 2022 approda in Italia al Venezia, diventando in breve uno dei punti di riferimento della retroguardia lagunare - si legge nel comunicato dei neroverdi - Con i veneti disputa 66 partite tra Serie A e Serie B, mettendo a segno una doppietta il 1° maggio 2024 contro il Catanzaro e realizzando la sua prima rete in Serie A nel dicembre dello stesso anno contro la Juventus.