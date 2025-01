José Mourinho, nell'intervista al Corriere dello Sport, è tornato al 2013 quando lasciò il Real Madrid per tornare al Chelsea: "Florentino Poerez mi disse: non andartene ora, hai fatto la parte difficili e quella bella deve ancora venire, resta. Dirgli di no è stato uno dei miei più grossi rimpianti ma volevo tornare al Chelsea dopo 3 anni difficili in Spagna".