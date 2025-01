Alvaro Morata sempre più vicino al Galatasaray. Il Milan ha trovato un'intesa coi turchi per un prestito con diritto di riscatto (che, secondo alcune fonti, a determinate condizioni può trasformarsi in obbligo) fissato a circa 15 milioni di euro. La partenza dello spagnolo è comunque subordinata all'arrivo di un'altra punta (Gimenez o Joao Felix su tutti), in caso contrario resterà.