Morata-Como, non c'è ancora la fumata bianca: il Gala lo convoca per il ritiro

Il mercato del Galatasaray è legato a doppio filo con l'Italia. Non solo la trattativa fiume per Oshimen con il Napoli e le voci di un interessamento per Calhanoglu, ma anche sulla possibile partenza di Morata, promesso sposo del Como. L’interruzione anticipata del prestito dal Milan dello spagnolo è condizionata dall'approdo di Osimhen in Turchia, che ora sembra davvero a un passo. In questo senso, sorprende la presenza di Alvaro Morata nell'elenco dei convocati di Okan Buruk per il ritiro pre-campionato che sarà in Austria dal 19 al 23 luglio. n questo periodo sono previste anche due amichevoli: la prima con l'Admira Wacker, poi a distanza di tre giorni la sfida con il Cagliari (ore 19:30).