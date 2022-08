Monza sempre più scatenato: per l'attacco torna l'ipotesi Icardi

LA SUGGESTIONE

Dopo una serie di acquisti di alto livello la società brianzola vuole piazzare un grande colpo in attacco

Dalla Francia rilanciano l'ipotesi della trattativa che potrebbe portare Icardi al Monza. Secondo l'Equipe, visto che l'attaccante argentino è fuori dai piani del nuovo allenatore del Psg Galtier e che nessun grande club europeo è interessato, i dirigenti biancorossi avrebbero ripreso i contatti con l'entourage di Icardi con buone possibilità che la trattativa possa andare a buon fine, visto che il Monza è una delle poche alternative rimaste all'argentino e che la destinazione è gradita al giocatore per la vicinanza con Milano.

Secondo il giornale francese, poi, ci sarebbe una novità importante e forse decisiva per il buon esito del trasferimento. Questa volta, infatti, i parigini sarebbero pronti anche a pagare parte dell'ingaggio di Icardi pur di vederlo partire. Un vantaggio enorme per il Monza che a quel punto potrebbe chiudere senza troppi intoppi la trattativa, il cui unico scoglio è rappresentato dal costo dello stipendio dell'argentino. Dopo i due Ranocchia, Cragno, Carboni, Sensi, Pessina, Birindelli, Sorrentino, Caprari, Ranocchia e Bondo, Icardi sarebbe la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti unica nella storia delle neopromosse in Serie A.