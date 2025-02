Il Monza comunica "di aver acquisito a titolo definitivo dalla Feralpisalò le prestazioni sportive di Semuel Pizzignacco, che in biancorosso ha un contratto fino al 30 giugno 2027. Arrivato in Brianza nell'estate 2024 con la formula del prestito con obbligo di riscatto, con la maglia del Monza ha esordito in Serie A nella gara di Empoli dello scorso 17 agosto, collezionando poi altre 3 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia".