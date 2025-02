Monza, Maldini ceduto all'Atalanta a titolo definitivo

Daniel Maldini lascia il Monza e si trasferisce all'Atalanta a titolo definitivo. Lo comunica il club biancorosso in una nota sul proprio sito ufficiale. Arrivato in Brianza nel gennaio 2024, l'attaccante ha collezionato 32 partite e 7 reti con i biancorossi. "Grazie al suo rendimento con la maglia del Monza si è conquistato la prima convocazione ufficiale con la Nazionale maggiore italiana, diventando lo scorso 14 ottobre il secondo giocatore nella storia del Club a esordire in azzurro - ricorda il Monza - Un anno pieno di emozioni vissute insieme: grazie Daniel e un affettuoso in bocca al lupo per questa nuova avventura".