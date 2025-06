Il Monza comunica "di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Keita Balde fino al 30 giugno 2027. Arrivato in Brianza lo scorso febbraio, l'attaccante ha collezionato 11 presenze e 2 reti in biancorosso, distinguendosi per il suo talento e la sua personalità dentro e fuori dal campo. L'avventura insieme continua, complimenti Keita".