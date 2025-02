Il futuro di Alessandro Bianco sembra lontano da Monza. A confermarlo è il suo procuratore Giusepep Galli che in un'intervista a Sportitalia.it ha mostrato interesse per riportare il suo assistito alla Fiorentina, proprietaria del giocatore: "A fine anno vedremo cosa succede. Deve continuare a fare bene, a dare il massimo per raggiungere la salvezza con il Monza e a fine stagione tireremo le somme e si faranno dei ragionamenti".