Monza, Brocchi fa sognare i tifosi: "Ibra non è impossibile"

Dopo l'assalto di Adriano Galliani andato a vuoto a dicembre, in casa Monza il sogno Zlatan Ibrahimovic non è ancora svanito. Parola di Christian Brocchi. "Sbagliato per i tifosi sognare l'arrivo di Ibra? Credo ci sia solo una cosa sbagliata, ovvero pensare che questo non sia possibile - ha spiegato il tecnico ai microfoni di Telelombardia - Abbiamo la fortuna di avere un presidente che ha una forza incredibile, la fortuna di avere un amministratore delegato tifoso del Monza e che ha dimostrato di essere uno dei dirigenti più competenti e bravi nel panorama calcistico: abbiamo la fortuna di avere una società da Champions League e non da Lega Pro quindi...”.