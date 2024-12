Il cambio di Nesta è stato sofferto, soprattutto per Galliani. Delle riflessioni erano già state fatte prima della Juventus: poi bisogna cambiare quando i risultati non arrivano. Alessandro ci ha messo il cuore. Il mercato? Fortunatamente c'è Galliani che si è occupato di questo per tantissimo tempo". Così Mauro Bianchessi, ds del Monza, in occasione della presentazione di Salvatore Bocchetti come nuovo tecnico dei brianzoli.