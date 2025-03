Mondiali 2026: Emirati Arabi, esonerato ct Paulo Bento

La vittoria di misura sulla Corea del Nord che mantiene vive le esigue speranze di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio non è servita per salvare la panchina di Paulo Bento, esonerato dal ruolo di ct degli Emirati Arabi. "La Uae Football Association ha deciso di licenziare l'allenatore della nazionale, Paulo Bento, insieme al suo staff tecnico", si legge in un comunicato ufficiale della federazione emiratina. Bento, che in passato aveva guidato il suo Portogallo oltre alla Corea del Nord, era stato scelto come ct degli Emirati a luglio 2023, al posto di Rodolfo Arruabarrena.