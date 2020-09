MLS, Higuain è arrivato a Miami: "Benvenuto campione"

L'avventura di Gonzalo Higuain in MLS sta per cominciare ufficialmente. L'argentino è infatti sbarcato in Florida, dove è stato accolto da Jorge Mas, uno dei proprietari dell'Inter Miami, la sua futura squadra: "Un caldo benvenuto a Gonzalo Higuain - ha twittato il managing owner del club a corredo di una foto abbracciato al Pipita - Un grande campione e un attaccante di livello mondiale".