Così Henrikh Mkhitaryan nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Atalanta su un possibile approdo nel campionato arabo: "Non seguo molto la Saudi League, so che ci sono tanti ex amici e compagni di squadra che giocano qui. Ho visto recentemente Al Nassr-Al Hilal ed è stato un buon match. Ora ho un contratto con l'Inter, vedremo a fine stagione cosa succederà ma non ci penso, sono concentrato sull'Inter".