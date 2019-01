Milan: dalla Turchia in arrivo 13 milioni

04/01/2019

Il Milan chiede aiuto alla Fifa: Secondo quanto riporta la CNN Turca il Trabzonspor non avrebbe pagato ai rossoneri 13 milioni di commissioni sulle cessioni di Kucka e Sosa. Di conseguenza la Fifa ha bloccato il mercato ai turchi fino a quando non verseranno l'importo dovuto. Una cifra che potrebbe arrivare proprio al momento giusto per Leonardo e Maldini, che avrebbero così un tesoretto da poter investire per rinforzare la rosa.