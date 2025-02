Milan, ufficiale Joao Felix: i dettagli

AC Milan è lieto di annunciare l'acquisto di João Félix Sequeira dal Chelsea FC. L'attaccante portoghese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Nato a Viseu, in Portogallo, il 10 novembre 1999, si è sviluppato come giocatore nel suo paese d'origine, al Padroense e al Porto, prima di unirsi al Benfica, dove ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2017 e ha vinto il titolo del campionato portoghese. Nel 2019, si è trasferito all'Atletico Madrid, con cui ha vinto la Liga, dopodiché ha indossato le maglie del Barcellona e del Chelsea. Ad oggi, João Félix ha segnato 75 gol in 259 presenze nel corso della sua carriera. A giugno 2019, João ha fatto il suo debutto per il Portogallo. Ha segnato nove gol in 45 presenze per il suo paese, vincendo la Nations League 2019. João Félix indosserà la maglia numero 79.