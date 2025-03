Milan, Thiaw può partire per tornare in Bundesliga

"Tutti in bilico". Il titolo scelto questa mattina da La Gazzetta dello Sport sintetizza perfettamente il momento che vive il Milan, che lontano dalla zona Europa e alla vigilia di una rivoluzione dal punto di vista dirigenziale, non ha certezze per il prossimo futuro, quando potrebbe andare in scena una rivoluzione anche della rosa. Nessuno è certo di rimanere e la mancata qualificazione in Europa inciderebbe in maniera molto negativa sulle casse del club rossonero, che in quel caso valuterebbe ogni cessione per fare cassa. In questo scenario si è fatto avanti il Bayer Leverkusen, che secondo quanto riporta SportBild sarebbe interessato a riportare in Bundesliga Malick Thiaw (una stagione nel settore giovanile delle Asprine nel 2010/2011) e avrebbe già avviato dei contatti concreti con l'agente del giocatore. I campioni di Germania sono alla ricerca di un nuovo leader difensivo che prenda il posto del partente Tah e hanno individuato nel centrale tedesco di origini senegalesi e finlandesi classe 2001 il profilo perfetto.