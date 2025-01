Milan, spunta un nome nuovo a centrocampo

Non solo un attaccante: i rossoneri nel mercato di gennaio pensano anche a un rinforzo a centrocampo e dopo aver provato per Billing (finito poi al Napoli) ecco che si guarda alla galassia Red Bull, nello specifico al Salisburgo. Il nome nuovo è Lucas Gourna-Douath, francese classe 2003 cresciuto nel vivaio del Saint-Etienne e sbarcato in Austria nell'estate 2022 per 13 milioni di euro. Nonostante la giovane età, ha già una certa esperienza in campo europeo con 16 presenze in Champions League e nel suo club gioca mediano davanti alla difesa.