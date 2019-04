MILAN, SENSI O DIAWARA PER IL CENTROCAMPO

10/04/2019

Nonostante il deferimento dell'UEFA per il mancato pareggio di bilancio, il Milan studia le prossime mosse estive di mercato. Si prevede in tal senso un profondo restyle in mediana. Un nome molto apprezzato da Leonardo e Maldini è quello di Stefano Sensi: l'italiano potrebbe giocare sia da regista che da mezzala, anche se c'è da convincere il Sassuolo al momento intenzionato a trattenerlo. Un altro giocatore in ottica rossonera è Amadou Diawara: i contatti sono stati avviati, anche se il Milan prima di tutto dovrà definire il futuro di Bakayoko e Biglia.