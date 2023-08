Milan, Saelemaekers vicino al Bologna: il belga ha detto sì a Thiago Motta 

MANOVRE ROSSONERE

L'esterno, fuori dai progetti di Pioli, pronto ad approdare in Emilia: si tratta tra club

Cedere per ultimare il colpo in attacco. È la missione del Milan in questi giorni: il primo a salutare dovrebbe essere Alexis Saelemaekers. Il belga, da due partite non convocato da Pioli, ha detto sì al Bologna secondo quanto riferisce Sky Sport: adesso i felsinei stanno cercando l'accordo con i rossoneri sulla formula dell'affare. Affare che potrebbe chiudersi già in giornata. Il duo Furlani-Moncada vorrebbe incassare subito dei milioni, da rispendere successivamente per il grande obiettivo davanti, ossia Mehdi Taremi.

Il Bologna, che solo pochi giorni fa sborsato ben 11 milioni di euro per assicurarsi Jesper Karlsson, attaccante svedese, spinge per un prestito con diritto di riscatto, formula che non scalda i cuori in Via Aldo Rossi. La dirigenza del Milan, che valuta l'ex Anderlecht tra i 7 e i 10 mln di euro, vorrebbe ricavare almeno qualche milione: da qui l'intenzione di spingere per un prestito oneroso (magari con obbligo di riscatto). L'obiettivo resta quello di costruire un tesoretto da investire tutto per il vice-Giroud: in testa alle preferenze c'è sempre Taremi.