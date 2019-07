Nuovo prestito per Alessandro Plizzari. Reduce dall'esperienza come quarto portiere del Milan e dai Mondiali Under 20, l'estremo difensore è pronto ad accasarsi al Livorno. 'Sky' parla di operazione in chiusura tra i rossoneri e il club labronico per il talento classe 2000, che si trasferirà in Toscana con la formula del prestito secco.