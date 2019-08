Fari puntati in Argentina per il Milan. Stando a TMW, i rossoneri avrebbero messo infatti nel mirino l'attaccante classe '99 del San Lorenzo Adolfo Gaich. Il calciatore è considerato uno dei talenti emergenti del calcio sudamericano e Maldini e Boban starebbero cercando di studiare le mosse per anticipare la concorrenza degli altri club interessati al giocatore.