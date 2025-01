Milan, Okafor sempre più vicino al Lipsia

Noah Okafor è sempre più vicino al Lipsia. Lo scrive Luca Bianchin, secondo cui la trattativa tra il Milan e il club tedesco non sarebbe ancora chiusa ma in uno stato che si può definire avanzato e che potrebbe quindi portare alla fumata bianca in breve tempo. L'operazione si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per una cifra vicina ai 14 milioni. L'eventuale uscita di Okafor sarebbe molto importante anche in entrata, dato che l'addio dell'esterno svizzero lascerebbe libero un posto per un acquisto, con Rashford in prima linea ma anche Trincao tra i giocatori seguiti con attenzione dai rossoneri.