Milan, occhi su due talenti greci

Un osservatore del Milan è stato avvistato sugli spalti del Karaiskakīs di Atene per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Olimpiakos e Bodo Glimt. Gli occhi dello scourt rossonero erano tutti per due gioiellini della squadra di casa: Christos Mouzakitis e Charalampos Kostoulas. Il primo è un centrocampista mancino classe 2006, il secondo una punta elegante del 2007. Colpi per l'under23? Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non esattamente. L'Olimpiakos è convinto di avere tra le mani due talenti veri, tanto che dalla Grecia rimbalzano voci di valutazioni dai 20 milioni di euro in su e dell'interesse di grandi club della Premier come Arsenal e Aston Villa.