Lavori in corso in casa Milan per puntellare l'attacco. I rossoneri stanno cercando di chiudere la trattativa per Correa, ma la questione bonus sta rallentando un po' la situazione. Così, secondo Sky Sport, a Milanello è già pronto il piano B. Se l'affare Correa dovesse saltare, infatti, Maldini e Boban avrebbero individuato in Keita Balde l'alternativa giusta per completare il reparto. Al momento però si tratta solo di un'idea e non sono stati ancora avviati contatti in questo senso.