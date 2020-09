Milan, il mercato non si ferma. Maldini: "Vogliamo migliorarci ancora"

Per prima cosa ha voluto rivolgere un pensiero a Silvio Berlusconi in queste ore difficili: "Vorrei augurare al presidente di rimettersi presto, è una roccia e questo lo sappiamo. Ho parlato con Galliani, era dispiaciuto di non essere qui, sono le squadre del suo cuore. Ci eravamo dati appuntamento per una possibile amichevole da fare ogni anno, ma poi abbiamo convenuto di giocare direttamente in Serie A, e magari con il Milan in Champions". Queste le parole del direttore tecnico rossonero Paolo Maldini, alla vigilia della partita con il Monza dove ha affrontato anche i temi di mercato, facendo capire che, per il Milan, ci potranno essere ancora nuovi arrivi.