Milan, il City fa sul serio per Reijnders

Uno dei migliori giocatori della stagione del Milan potrebbe dire addio a fine stagione: Tijjani Reijnders è tra i nomi preferiti dal Manchester City per rinforzare il centrocampo. Il centrocampista olandese ha da poco rinnovato il suo contratto con i rossoneri, ma questo non spaventa gli inglesi: i Citizens sono pronti a presentare un'offerta importante al Milan per mettere a disposizione di guardiola uno dei migliori numeri "8" in circolazione. Anche dal punto di vista contrattuale Il City non avrebbero problemi a migliorare sensibilmente lo stipendio attualmente percepito dal 26enne, che dopo il prolungamento si aggira intorno ai 3 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riportato da David Ornstein, al momento la trattativa tra i due club non sarebbe ancora partita, anche perché Reijnders è concentrato sulla finale di Coppa Italia e sul finale di stagione. Il City però avrebbe già informato i rossoneri di essere interessato ad acquistare l'olandese.